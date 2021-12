Formule 1

Formule 1 : Hamilton reçoit un message fort après le sacre de Verstappen !

Publié le 26 décembre 2021 à 13h35 par B.C.

Alors que Lewis Hamilton n’est pas parvenu à remporter le Grand Prix d’Abu Dhabi, permettant à Max Verstappen d’être sacré champion du monde, Jolyon Palmer estime que le Britannique a su perdre « comme un champion ».

À l'issue d'une saison pleine de rebondissements, Max Verstappen est parvenu à décrocher son premier titre mondial après sa victoire lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière course de l’année. Un succès qui a toutefois fait polémique en raison des décisions de Michaël Masi, directeur de course de la F1. Malgré tout, Lewis Hamilton a su accepter le sacre de Max Verstappen, un fair-play salué par l’ancien pilote Jolyon Palme, estimant que le Britannique avait su perdre « comme un champion ».

« Il a perdu comme un champion »