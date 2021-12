Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Rosberg pointe du doigt la FIA !

Alors que le fin de saison mouvementée en Formule 1 continue de faire beaucoup parler en coulisses, l’ancien champion du monde Nico Rosberg a mis en cause les failles de la FIA lors du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi.

Le 12 décembre dernier, Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Néerlandais a ainsi remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière. Néanmoins, le scénario de la course n'a toujours pas été digéré par l'ancien pilote de Mercedes Nico Rosberg. Ce dernier a tenu à pointer du doigt les mauvaises décisions prises par la FIA lors de la course.

« Une sorte de changement de procédure qui n'était pas conforme au règlement »