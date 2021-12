Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel prédit un grand avenir à Mick Schumacher !

Publié le 19 décembre 2021 à 15h35 par A.M.

Proche de Mick Schumacher, Sebastian Vettel prédit un très bel avenir à son compatriote qui sort d'une première saison poussive en Formule 1 au volant d'une monoplace pas très performante.

C'était l'une des attractions de la saison. En effet, Mick Schumacher faisait ses grands débuts en Formule 1. Le fils du septuple champion du monde a toutefois eu du mal à se distinguer au volant d'une Haas peu performante. L'Allemand s'est donc battu en fond de grille avec son coéquipier Nikita Mazepin. Les deux pilotes de l'écurie américaine sont les seuls à n'avoir inscrit aucun point durant la saison, mais Sebastian Vettel souligne toutefois le travail de Mick Schumacher qui peut nourrir de belles ambitions pour son avenir.

«Je pense qu’il ira loin»