Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2021 à 21h35 par A.M.

Fraîchement sacré champion du monde, Max Verstappen s'est prononcé sur son avenir et se voit chez Red Bull pour de nombreuses années.

Depuis son arrivée chez Red Bull, Max Verstappen est programmé pour remporter le titre de Champion du monde. L'écurie autrichienne met d'ailleurs tout en œuvre pour que le jeune néerlandais succède à Sebastian Vettel, dernier pilote titré au volant d'une Red Bull, en 2013. Et les efforts ont finalement payé puisque Max Verstappen a décroché son premier sacre dimanche au terme d'une course folle à Abu Dhabi. Et alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien pilote Toro Rosso se voit très longtemps chez Red Bull.

Verstappen et Horner s'imaginent longtemps ensemble