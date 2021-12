Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen interpelle clairement Lewis Hamilton !

Publié le 16 décembre 2021 à 18h35 par A.M.

Moins d'une semaine après l'obtention de son premier titre mondial, Max Verstappen envoie un énorme message à Lewis Hamilton pour la saison prochaine.

Max Verstappen et Lewis Hamilton auront livré une bataille incroyable cette saison qui aura tenu en haleine tous les fans de Formule 1 jusque dans le dernier tour de la saison. Mais c'est finalement le Néerlandais qui a pris le dessus sur le Britannique à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée de cette passionnante saison. Et malgré la rivalité atteinte entre les deux pilotes, qui a généré plusieurs accrochages en piste, Max Verstappen espère bien retrouver Lewis Hamilton en 2022 et de nouveau se battre contre lui.

«J’espère que la rivalité avec Lewis continuera»