Formule 1

Formule 1 : Après le titre de Verstappen, Hamilton est pointé du doigt !

Publié le 14 décembre 2021 à 20h35 par A.M.

Ancien directeur d'écurie, Eddie Jordan estime que Lewis Hamilton n'a pas été assez agressif face à Max Verstappen cette saison, et notamment dans ce dernier tour.

Dimanche, à Abu Dhabi, Max Verstappen a décroché son premier titre mondial au terme d'un Grand Prix encore plus fou que cette saison déjà riche en rebondissements. En effet, relâchés dans le dernier tour sur le circuit de Yas Marina après l'intervention de la voiture de sécurité, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une dernière bataille pour le titre. Mais, chaussé de gommes tendres neuves, le Néerlandais n'a fait qu'une bouchée de la Mercedes et de ses pneus durs usés. Malgré tout, Eddie Jordan estime que Lewis Hamilton aurait du être encore plus agressif dans sa défense face à Max Verstappen.

«Je pense que Lewis a été trop gentil»