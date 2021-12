Formule 1

Formule 1 : Christian Horner s'enflamme pour le sacre de Max Verstappen !

Publié le 12 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Après le titre de champion du monde remporté par Max Verstappen ce dimanche, le directeur de l'écurie Red Bull Christian Horner a laissé exploser sa joie après la course.

Max Verstappen a mis fin à quatre années de règne de Lewis Hamilton en Formule 1. À 24 ans, le Néerlandais a remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière grâce à sa victoire ce dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors qu'il était mené pendant une bonne partie de la course par Hamilton, Verstappen a réussi à dépasser son rival britannique lors de l'ultime tour de la saison. De quoi faire le bonheur de Christian Horner.

« Max a été brillant toute l'année »