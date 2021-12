Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie d'Hamilton après le sacre de Verstappen !

Publié le 12 décembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde au détriment de Lewis Hamilton. Malgré la déception, le Britannique s'est montré fair-play envers le Néerlandais.

Lewis Hamilton n'aura donc pas remporté un huitième sacre mondial ce dimanche. Alors que le Britannique était devant pendant la majeure partie du Grand Prix d'Abu Dhabi, le crash de Nicholas Latifi dans les derniers instants de la course a totalement relancé les débats après l'intervention de la voiture de sécurité. Finalement, Max Verstappen parvient à dépasser son rival de chez Mercedes dans l'ultime tour de piste. Un scénario cruel qu'accepte tout de même Lewis Hamilton.

« Félicitations à Max et à son équipe »