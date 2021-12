Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Max Verstappen après sa pole à Abu Dhabi !

Publié le 11 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir remporté la séance de qualifications ce samedi à Abu Dhabi, Max Verstappen n'a pas caché sa joie. Le Néerlandais partira juste devant Lewis Hamilton dimanche.

Max Verstappen prend l'avantage pour son ultime duel l'opposant à Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Ce samedi, le Néerlandais était le plus fort au volant de sa Red Bull lors de la séance de qualifications pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. De ce fait, le pilote de 24 ans partira en pole position dimanche pour la dernière course de la saison. De quoi faire le bonheur de Max Verstappen.

« Un sentiment incroyable »