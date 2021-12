Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton fait passer un énorme message à Max Verstappen !

Publié le 10 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, à Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affronteront pour le titre de champion du monde. Et pour ce duel, le Britannique espère que son adversaire sera à la hauteur pour que le spectacle soit le meilleur.

Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, tout se jouera donc sur le dernier Grand Prix de la saison. A égalité au championnat du monde, le Néerlandais et le Britannique s’expliqueront ce week-end à Abu Dhabi. Quelle sera alors l’issue de ce duel acharné qui a tenu en haleine tous les fans de Formule 1 en 2021 ? Le spectacle devrait être au rendez-vous. Mais pour cela, Hamilton et Verstappen devront être au top. Et le pilote Mercedes espère bien que cela sera le cas de son rival chez Red Bull.

« Je veux que Max soit dans la forme de sa vie »