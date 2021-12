Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Alonso affiche un regret dans la course au titre !

Publié le 8 décembre 2021 à 18h35 par A.M.

Bien placé pour en parler, Fernando Alonso regrette que le titre de Champion du monde entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se joue à Abu Dhabi, où il n'est jamais facile de doubler.

Dernier Grand Prix de la saison, Abu Dhabi sera le théâtre d'une bataille acharnée dans la course au titre puisque Lewis Hamilton et Max Verstappen se présenteront avec le même nombre de points, à savoir 369,5. Une situation que Fernando Alonso connaît bien. En effet, en 2010 le pilote espagnol arrivait sur le circuit Yas Marina dans une position idéale pour remporter son troisième titre de champion du monde. Mais, bloqué par Vitaly Petrov, Fernando Alonso, alors au volant d'une Ferrari, a finalement laissé filer Sebastian Vettel vers le premier de ses quatre titres mondiaux. Par conséquent, le double champion du monde regrette que le titre se joue cette saison sur un circuit où il est difficile de doubler, bien que le tracé ait été légèrement modifié.

«C’est dommage qu’une course décisive pour le titre soit réputée par la difficulté d’y dépasser»