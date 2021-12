Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton… Red Bull interpelle la FIA avant le GP d'Abou Dabi !

Publié le 7 décembre 2021 à 23h35 par B.C.

Alors que le Grand Prix d'Abou Dabi déterminera le champion du monde de cette année 2021, Red Bull appelle à la neutralité de la FIA afin de ne pas fausser le résultat final.

Grâce à sa victoire en Arabie saoudite, Lewis Hamilton se retrouve à égalité de points avec Max Verstappen. La prochaine et dernière course de la saison à Abou Dabi permettra ainsi à l’un des deux pilotes de remporter le titre mondial, de quoi promettre un Grand Prix excitant. Mais du côté de Red Bull, on n’oublie pas dernière course à Jeddah, marquée notamment par la pénalité infligée à Max Verstappen. Helmut Marko, conseiller sportif de l’écurie, appelle ainsi la FIA à plus de neutralité en vue de l’ultime affrontement entre les deux pilotes.

« Ça ne peut plus durer ainsi »