Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Pérez... Face à Hamilton, Red Bull se mobilise !

Publié le 7 décembre 2021 à 19h35 par A.M.

Coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez annonce sa volonté d'aider le Néerlandais dans sa lutte pour le titre face à Lewis Hamilton.

Tout se jouera donc à Abu Dhabi. Après 22 courses, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont exactement le même nombre de points à savoir 369,5 et celui qui devancera l'autre dimanche sera donc Champion du monde. L'épilogue d'une bataille acharnée au sein de laquelle les deux autres pilotes Mercedes et Red Bull pourraient avoir leur mot à dire. C'est notamment le cas de Sergio Pérez. Le Mexicain assure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider Max Verstappen à battre Lewis Hamilton.

«Je soutiendrai Max autant que possible dans son duel avec Lewis»