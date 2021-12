Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La mise en garde de Toto Wolff avant Abu Dhabi !

Publié le 7 décembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Après la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Arabie Saoudite, tout se jouera à Abu Dhabi pour le titre de champion. Et Toto Wolff craint une action terrible de Max Verstappen qui viendrait entacher cette fabuleuse saison 2021.

Lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite dimanche dernier, Lewis Hamilton a signé sa huitième victoire de la saison. Grâce à ce succès, le Britannique a pu recoller au score au classement général de la Formule 1, mené par Max Verstappen depuis de nombreuses semaines. La rivalité entre les deux pilotes est intense depuis le début de saison. Pour le titre de champion du monde, tout se jouera ce dimanche lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Cependant, même s'il y a égalité parfaite entre Lewis Hamilton et Max Verstappen (369,5 points chacun), ce dernier aurait encore l’avantage et devrait être sacré en cas d’abandon des deux compétiteurs. De ce fait, Toto Wolff craint le pire après avoir assisté à un léger accrochage entre le Britannique et le Néerlandais lors de la dernière course.

« Ce championnat ne mérite pas un résultat qui serait influencé par un accrochage »