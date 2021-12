Formule 1

Formule 1 : Après la folie en Arabie Saoudite, Hamilton fracasse Verstappen !

Publié le 6 décembre 2021 à 9h35 par A.M.

Après un Grand Prix totalement fou en Arabie Saoudite, Lewis Hamilton a clairement reproché à Max Verstappen son pilotage trop agressif.

Tout se jouera à Abu Dhabi dimanche prochain. Après 22 courses, Lewis Hamilton et Max Verstappen possèdent tous les deux 369,5 points et n'ont plus qu'un Grand Prix pour se départager. Le premier qui franchira la ligne d'arrivée sur le circuit de Yas Marina sera donc sacré Champion du monde. Pour arrivée à cette égalité parfaite en terme de points, il a fallu que Lewis Hamilton s'impose en Arabie Saoudite au terme d'un Grand Prix fou marqué notamment par un accrochage avec Max Verstappen. Après avoir utilisé l'extérieur de la piste pour rester devant le Britannique, le pilote Red Bull est sommé d'inverser les positions, ce que le septuple Champion du monde n'a visiblement pas compris. Un accrochage finalement sans conséquence grave compte tenu du fait que Lewis Hamilton s'est imposé au terme d'une course qui aura également été marquée par deux drapeaux rouges. Après sa victoire, le pilote Mercedes a d'ailleurs sérieusement critiqué le pilotage de Max Verstappen.

«Verstappen dépasse les bornes»