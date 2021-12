Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff envoie un énorme message à Red Bull !

Publié le 2 décembre 2021 à 21h35 par T.M.

Avant le Grand Prix d’Arabie Saoudite ce dimanche, Toto Wolff a fait savoir que Mercedes était prêt à en découdre.

A deux Grands Prix de la fin de la saison, le verdict n’est toujours connu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ainsi qu’entre Mercedes et Red Bull pour le titre des constructeurs. La bataille promet d’être rude jusqu’à la fin et ce week-end, les pilotes s’affronteront sur le circuit d’Arabie Saoudite. Un Grand Prix qui pourrait permettre à Verstappen d’être sacré champion, mais aussi à Hamilton de recoler un peu plus au classement, tout en ayant en arrière plan la lutte entre Mercedes et Red Bull.

« La course aux titres est grande ouverte »