Formule 1

Formule 1 : L’annonce de Verstappen avant son nouveau duel avec Hamilton !

Publié le 2 décembre 2021 à 19h35 par T.M.

Ce week-end, en Arabie Saoudite, Max Verstappen a la possibilité d’être sacré champion du monde. Pas de quoi toutefois mettre la pression au Néerlandais.

Le verdict se rapproche concernant le titre de champion du monde. A deux Grands Prix de la fin de la saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont toujours à la lutte pour être sacré. Et actuellement, c’est le Néerlandais qui a l’avantage. D’ailleurs, dès ce dimanche, en Arabie Saoudite, en fonction des résultats, Verstappen aura la possibilité d’être champion du monde. De quoi mettre la pression au pilote Red Bull ? Pas vraiment…

« Je me sens calme »