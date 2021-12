Formule 1

Formule 1 : Verstappen va recevoir une aide précieuse dans son duel face à Hamilton !

Publié le 2 décembre 2021 à 12h35 par A.M.

Conscient de son rôle dans la course au titre, Sergio Pérez a bien l'intention d'aider Max Verstappen et Red Bull afin de décrocher les deux titres mondiaux.

Les deux derniers rendez-vous de la saison s'annoncent palpitants en Formule 1. Et pour cause, rien n'est joué pour les deux titres mondiaux. Max Verstappen et Lewis Hamilton ne sont séparés que de huit points en faveur du Néerlandais tandis que Mercedes ne possède que cinq points d'avance sur Red Bull au classement des constructeurs. Par conséquent, les seconds pilotes auront un rôle crucial non seulement pour rapporter le plus de points à leur écurie, mais également pour tenter de jouer les trouble-fêtes entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Valtteri Bottas essaiera ainsi de terminer devant le pilote Red Bull, tandis que Sergio Pérez devra battre les deux Mercedes. Pas une mince affaire pour le Mexicain qui est impliqué d'aussi près dans la course au titre pour la première fois de sa carrière. Mais il a parfaitement conscience de ce qu'il doit faire.

Pérez est prêt au combat