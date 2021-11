Formule 1

Formule 1 : Mercedes envoie un énorme message pour la fin de saison !

Publié le 26 novembre 2021 à 9h35 par H.G.

Alors qu’il ne reste plus que deux courses cette saison, Mercedes a la ferme intention de se battre pour s’imposer face à Red Bull.

Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de cette saisons 2021 de Formule 1. Pour l’heure, Max Verstappen trône toujours en tête du classement des pilotes, mais Lewis Hamilton a retrouvé la confiance en remportant les deux dernières épreuves et n’a plus que huit unités de retard sur le pilote néerlandais de Red Bull. Ainsi, le suspense reste entier à une semaine de l’avant dernier Grand Prix de la saison en Arabie saoudite. Et du côté de Mercedes, l’intention est clairement de se battre jusqu’au bout pour s’imposer face à Red Bull comme l’explique Andrew Shovlin, l’ingénieur de piste en chef de l’équipe.

« Une bataille absolument fantastique »