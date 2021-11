Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cette légende a tranché pour le titre !

Publié le 25 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu'il ne reste plus que deux courses, le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est toujours aussi serré pour le titre de champion du monde. Néanmoins, c'est le Britannique qui aurait désormais l'avantage selon Mika Häkkinen.

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un duel acharné pour le titre de champion du monde. Sur chaque circuit, les deux pilotes donnent leur maximum pour prendre l’ascendant sur l’autre. Si Max Verstappen est actuellement en tête du classement général de la Formule 1, Lewis Hamilton ne lâche rien, comme l'illustrent ses deux victoires lors des deux derniers Grand Prix, lui permettant de réduire l'écart avec le Néerlandais à seulement 8 points. Le Britannique veut désormais tout donner pour aller chercher sa huitième couronne alors qu’il ne reste plus que deux courses à disputer. Et même si Max Verstappen est le leader actuel, pour Mika Häkkinen, c’est Lewis Hamilton qui a désormais l’avantage pour le titre.

« Si la Formule 1 était un match de tennis, je dirais que c’était ‘Avantage Hamilton !’ après ce qu’il a montré au Brésil et au Qatar »