Formule 1 : Les mots forts de Lewis Hamilton sur sa mentalité !

Publié le 25 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 25 novembre 2021 à 19h37

Sur la piste, Lewis Hamilton s'est toujours distingué par un très grand fair-play. Un respect sur lequel est revenu le pilote de Mercedes.

Au cours de sa carrière en Formule 1, Lewis Hamilton a montré qu'il pouvait être considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Cependant, outre son talent et sa vitesse en piste au volant de sa monoplace Mercedes, le Britannique s’est surtout distingué par un fair-play globalement sans faille. Les victoires du septuple champion du monde ont rarement été entachées par un accrochage avec un adversaire sur le circuit. Lewis Hamilton a une mentalité propre à lui en course et il a tenu à expliquer pourquoi il tenait à sa réputation de pilote propre.

« Je veux être le plus pur des pilotes »