Formule 1 : Verstappen champion dès dimanche ? Red Bull n'y croit pas !

Publié le 1 décembre 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 1 décembre 2021 à 13h40

Avec huit points d'avance au classement général, Max Verstappen peut quitter l'Arabie Saoudite dimanche soir dans la peau d'un champion du monde de Formule 1. Mais Red Bull ne croit pas à ce scénario.

Première balle de match. Dimanche en Arabie Saoudite, pour la première fois de la saison, un pilote pourrait être officiellement sacré champion du monde. Et ce pilote est Max Verstappen. Avec huit points d'avance à deux courses de la fin de la saison, le Néerlandais peut être sacré dimanche à Djeddah selon des cas de figure bien précis. S'il gagne avec le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton finit au-delà de la sixième place. En cas de victoire sans meilleur tour, il faudrait alors que le Britannique termine au-delà de la septième place. Autre option, plus compliquée encore, si Max Verstappen se classe deuxième avec le meilleur tour et que Lewis Hamilton ne se fait pas mieux qu'une 10ème place, le pilote Red Bull sera titré. Enfin, en cas de deuxième place sans le meilleur tour, il faudra alors que Lewis Hamilton ne marque aucun point pour que Max Verstappen glane son premier sacre. Des scénarii assez peu probables compte tenu de l'état de forme du pilote Mercedes qui a survolé les deux derniers Grands Prix. Même Helmut Marko n'y croit pas.

«Il n’arrive jamais rien à Hamilton»