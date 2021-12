Formule 1

Formule 1 : Le terrible aveu de Lewis Hamilton sur le Covid-19...

Publié le 30 novembre 2021 à 15h35 par B.C.

Malgré l’assouplissement des contraintes liées au covid-19 ces derniers mois, Lewis Hamilton reconnaît que la crise sanitaire pèse toujours sur lui.

Deux ans bientôt après l’apparition du Covid-19, la planète vit toujours au rythme du virus. Le monde du sport a été frappé de plein fouet par l’épidémie et doit encore s’adapter aux différentes vagues. En Formule 1, Lewis Hamilton a notamment contracté le Covid-19 en fin de saison dernière, l’obligeant à faire l’impasse sur le Grand Prix à Sakhir et à laisser sa place à George Russell. Depuis, le pilote Mercedes reste très prudent comme il l’a révélé à Auto Motor und Sport , et malgré l’assouplissement de certaines contraintes ces derniers mois, Lewis Hamilton ne relâche pas ses efforts, de crainte d’être à nouveau testé positif.

« Une peur constante »