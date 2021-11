Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... L'incroyable sortie de Räikkönen !

Publié le 30 novembre 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 30 novembre 2021 à 13h41

Dans son style légendaire, Kimi Räikkönen a commenté la rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, estimant que les médias en font un peu trop.

Pour la première fois depuis sept ans, le titre se disputera entre deux pilotes d'écuries différentes. Max Verstappen et Lewis Hamilton sont en effet séparés que de huit points au classement général à deux courses de la fin de la saison. Une adversité qui se retrouve également sur la piste puisque les deux pilotes ont livré de nombreuses batailles à la limite de la régularité, à l'image de leurs accrochages à Silverstone et à Monza ou encore de leur passe d'armes au Brésil. Mais Kimi Räikkönen pense que leur rivalité est extrapolée par les médias.

«On fait une grande histoire à partir de peu de choses»