Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Grosjean sur son terrible accident !

Publié le 29 novembre 2021 à 14h35 par T.M.

Il y a un an, le 29 novembre 2020, Romain Grosjean connaissait un terrible accident à Bahreïn. Un événement sur lequel est revenu le Français.

Ces images sont encore dans les esprits de tous. Pendant de longues secondes interminables, tout le monde a retenu son souffle devant la F1 de Romain Grosjean en feu suite à un terrible accident. Et finalement, le Français a miraculeusement réussi à sortir des flammes avec quelques séquelles. L’ex-pilote Haas a ainsi échappé au pire sur le circuit du Grand Prix de Bahreïn. Un an après ce terrible événement, Grosjean a accepté de revenir dessus pour Le Parisien .

« Je ne garde pas de ce 29 novembre, une expérience négative »