Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean ouvre la porte à Mercedes et Red Bull !

Publié le 29 novembre 2021 à 10h35 par T.M.

Si Romain Grosjean assure qu’il en a fini avec la Formule 1, Mercedes et Red Bull pourraient bien le faire changer d’avis.

Il y a maintenant un an, Romain Grosjean subissait un terrible accident à Bahreïn, dans lequel il avait failli laisser la vie. Heureusement, le pilote français s’en est miraculeusement sorti, mais depuis, on ne l’a plus revu au volant d’une Formule 1. Désormais, c’est en Indycar que Grosjean pilote. Et pour l’ancien pilote Haas, la F1 semble d’ailleurs être de l’histoire ancienne. Pour autant, il pourrait bien se laisser tenter par un retour dans les paddocks si une grosse offre lui parvenait.

« Si demain, j’ai un appel de Mercedes ou Red Bull… »