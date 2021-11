Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean revient sur son terrible accident !

Publié le 1 novembre 2021 à 11h35 par T.M.

A Bahreïn, Romain Grosjean a échappé au pire après un terrible accident. Un événement sur lequel est revenu le pilote français.

Aujourd’hui, Romain Grosjean est un véritable miraculé. En novembre 2020, lors du Grand Prix de Bahreïn, le pilote français a choqué tous les paddocks après un terrible accident. Pendant d’interminables secondes, Grosjean a été prisonnier de sa monoplace en feu. Et alors qu’on a envisagé le pire, celui qui pilotait pour Haas a réussi à s’extirper et à échapper à la mort. Aujourd’hui, cet accident reste encore dans les mémoires et Romain Grosjean garde d’ailleurs encore certaines séquelles.

« Si on refait cet accident 100 fois, le pilote ne s'en sortirait pas dans 99% des cas »