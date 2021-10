Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La grosse annonce de Red Bull sur ce duel de choc !

Publié le 30 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen est en tête du championnat du monde devant Lewis Hamilton, le suspense reste entier pour la victoire finale. Selon Helmut Marko, consultant sportif pour Red Bull, la bataille s'annonce serrée jusqu'au bout.

Cette année, le titre de champion du monde est plus que jamais disputé. Max Verstappen semble en effet être déterminé à mettre fin à la suprématie de Lewis Hamilton. Dimanche dernier, le Néerlandais s'est imposé devant le Britannique lors du Grand Prix des États-Unis. Ainsi, le pilote de l'écurie Red Bull a accentué son avance au classement général avec 287,5 points, pendant que Lewis Hamilton en compte lui 275,5.

«Dans l'ensemble, c'est le pilote qui fait la différence»