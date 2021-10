Formule 1

Formule 1 : La clé de la victoire de Max Verstappen aux Etats-Unis dévoilée !

Publié le 30 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix des Etats-Unis, Max Verstappen s'est imposé, confortant un peu plus son avance sur Lewis Hamilton au classement général de la Formule 1. Et pour Mika Häkkinen, cette victoire est grandement due à la gestion des pneus du Néerlandais.

Lors du Grand Prix des Etats-Unis dimanche dernier, les fans de Formule 1 ont une nouvelle fois pu assister au duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Au terme d’un très beau combat, c’est le pilote de Red Bull qui s’est imposé, confortant un peu plus son avantage sur celui de chez Mercedes au classement général. Selon Mika Häkkinen, c’est surtout la gestion des pneus de Max Verstappen qui a fait la différence sur cette course et il n’a pas manqué de le souligner.

« Le pilote Red Bull a beaucoup mûri et s’est parfaitement dosé »