Formule 1

Formule 1 : Red Bull, pole position... Le coup de gueule de Toto Wolff avant le GP des Etats-Unis !

Publié le 24 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

Ce samedi, Max Verstappen a signé la pole position pour le Grand Prix des Etats-Unis, prenant un avantage considérable sur Lewis Hamilton. Cette situation n'enchante pas du tout Toto Wolff qui n'a pas hésité à pousser un coup de gueule.

Ce dimanche, Lewis Hamilton et Max Verstappen auront une nouvelle occasion de s’affronter pour le titre de champion du monde lors du Grand Prix des Etats-Unis. Déjà leader du classement général, le Néerlandais semble avoir pris un avantage assez conséquent sur le Britannique lors des qualifications ce samedi. En effet, le pilote de Red Bull a signé la pole position devant celui de chez Mercedes. Une performance qui ne ravit pas du tout Toto Wolff, qui n’a pas hésité à pousser un coup de gueule.

Toto Wolff estime avoir «donné cette pole» à Red Bull