Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Le gros coup de gueule de Red Bull !

Publié le 21 octobre 2021 à 21h35 par A.M.

Alors que Max Verstappen avait été jugé responsable de l'accrochage avec Lewis Hamilton à Monza, les critiques ont passablement agacé le pilote Red Bull comme l'explique Christian Horner.

La lutte pour le titre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton atteint des sommets cette saison. La rivalité a atteint son paroxysme à Monza lorsque les deux pilotes ses sont accrochés et ont été contraints à l'abandon. Le Néerlandais a d'ailleurs été jugé responsable de cet accident et a été pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course suivante. Le pilote Red Bull a d'ailleurs été critiqué, notamment par Toto Wolff, le patron de Mercedes. Et Christian Horner reconnaît qu'il n'a pas apprécié.

«Malheureusement, les avis sont toujours assez biaisés»