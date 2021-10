Formule 1

Formule 1 : Hamilton reçoit un message fort dans son duel face à Verstappen !

Publié le 19 octobre 2021 à 22h35 par A.M.

Ancien pilote de Formule 1, Jolyon Palmer estime que Lewis Hamilton est le favori dans la course au titre face à Max Verstappen.

Le titre de Champion du monde de Formule 1 va se jouer à très peu de choses. En effet, à six courses de la fin de la saison, Max Verstappen possède 6 points d'avance sur Lewis Hamilton. Une marge très faible d'autant plus qu'alors que la Red Bull semblait être la monoplace la plus rapide lors de la première partie de saison, le rapport de force s'est inversé lors des dernières courses puisque la Mercedes a retrouvé toute sa vélocité. A tel point que Jolyon Palmer fait désormais de Lewis Hamilton le favori pour le titre.

«Je commence à penser que Lewis est le favori pour la fin de l’année»