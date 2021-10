Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton envoie un énorme tacle à Max Verstappen !

Publié le 18 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix d'Italie, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été les acteurs d'un crash monumental. Interrogé sur le sujet, le Britannique en a profité pour adresser un petit tacle à son rival néerlandais.

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un combat acharné pour le titre de champion du monde. Le duel entre les deux pilotes est très serré, en prouve le classement général de la Formule 1. Symbole de la tension entre le Néerlandais et le Britannique, le Grand Prix d’Italie en septembre dernier est resté dans les mémoires pour leur crash monumental. La monoplace de Max Verstappen avait d’ailleurs fini sur le halo de sécurité de celle de Lewis Hamilton. Après la course, le pilote de Red Bull avait répondu : « J’avais bien vu que Lewis allait bien puisqu’il avait tenté de réaccélérer, alors que sa voiture était encore sous la mienne. » Le septuple champion du monde a donc tenu à revenir sur ces propos.

« J’aurais certainement vérifié comment allait la personne sur laquelle j’ai atterri »