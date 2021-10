Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez s’enflamme pour Max Verstappen !

Publié le 15 octobre 2021 à 14h35 par B.C.

Coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Sergio Pérez n’a pas caché tout le bien qu’il pensait du Néerlandais.

Cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent à une lutte féroce dans la course au titre. Deuxième du dernier Grand Prix de Turquie, c’est le Néerlandais qui figure actuellement en tête du classement des pilotes, même si Lewis Hamilton reste en course avec 6 points de retard. Interrogé sur les deux pilotes, Sergio Pérez estime que son coéquipier chez Red Bull est actuellement le mieux placé pour devenir champion du monde.

« Max est vraiment très performant »