Formule 1

Formule 1 : La surprise d'Hamilton sur le niveau de sa Mercedes !

Publié le 14 octobre 2021 à 19h35 par A.M. mis à jour le 14 octobre 2021 à 19h36

Alors que Red Bull semblait avoir une petite avance en terme de performance depuis le début de saison, Mercedes a inversé la tendance. Ce qui surprend Lewis Hamilton.

Pour la première fois depuis le début de son hégémonie, Mercedes est clairement poussé dans ses retranchements. En effet, lors de la première partie de saison, Red Bull semblait même avoir la monoplace la plus performante du plateau. Toutefois, depuis quelques courses, bien Max Verstappen ait repris la tête du classement des pilotes, l'écurie allemande a repris l'avantage sur Red Bull en terme de performance. A Monza, à Sotchi puis en Turquie, Mercedes avait l'avantage, et Lewis Hamilton ne sait pas trop comment l'expliquer.

«Je ne sais pas vraiment pourquoi c’est le cas»