Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Gasly, Alonso... Hamilton est prévenu pour sa folle remontée !

Publié le 10 octobre 2021 à 11h35 par A.M.

Alors qu'il s'élancera onzième sur la grille de départ du Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton sait que sa tâche s'annonce compliquée pour remonter. D'autant plus que personne ne lui fera de cadeau.

Meilleur temps des qualifications, Lewis Hamilton ne s'élancera finalement onzième après une pénalité de dix places sur la grille de départ à cause d'un changement de moteur. Pendant ce temps-là, son concurrent dans la course au titre, Max Verstappen partira deuxième derrière l'autre Mercedes, celle de Valtteri Bottas. Lewis Hamilton compte donc sur son coéquipier pour bloquer la Red Bull du Néerlandais. Mais de son côté, le septuple Champion du monde devra également se montrer performant pour remonter. Cinquième sur la grille de départ, Fernando Alonso s'attend d'ailleurs à se retrouver rapidement sous la menace de son ancien coéquipier. « Pérez est juste derrière moi, sixième, Lewis est 11e mais il reviendra à un moment de la course. Donc je pense que notre position naturelle reviendra tôt ou tard, malheureusement », confie l'Espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

Hamilton est prévenu