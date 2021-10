Formule 1

Formule 1 : Ce constat sur le duel entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 7 octobre 2021 à 15h35 par H.G.

Alors que le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen fait rage, Ralf Schumacher estime qu’il s’agit là d’un combat entre deux pilotes au même niveau.

La bataille fait rage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans la course au titre de Champion du monde de Formule 1. Si le premier cité de Mercedes est actuellement devant au classement, la donne peut rapidement s’inverser en faveur du second cité de Red Bull. Les deux se talonnent, bien plus qu’imaginé en début de saison. Et aux yeux de Ralf Schumacher, ce combat est aussi passionnant parce que Lewis Hamilton et Max Verstappen évoluent à un niveau similaire.

« Ces deux pilotes s’affrontent vraiment à un même niveau »