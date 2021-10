Formule 1

Formule 1 : Cette révélation sur Verstappen après son crash avec Hamilton !

Publié le 4 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 4 octobre 2021 à 20h38

Alors que Max Verstappen avait été extrêmement frustré après son crash avec Lewis Hamilton, Christian Horner affirme que le pilote de Red Bull a rapidement tourné la page.

Cette image restera comme l’un des plus grands événements de la saison. À la lutte dans la course au titre de champion du monde, Lewis Hamilton et Max Verstappen s’étaient accrochés lors du Grand Prix de Monza. Par conséquent, les deux pilotes ont du abandonner la course après leur sortie de piste, alors que le pilote de Red Bull tentait de dépasser celui de Mercedes. Mais si le Néerlandais affirme avoir été extrêmement frustré à la suite de cet événement, Christian Horner affirme que Max Verstappen a rapidement tourné la page, preuve de sa force de caractère.

« Il m’a dit : ’Si je pouvais refaire la course, je la gagnerais’ »