Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... L'aveu de Charles Leclerc sur Ferrari !

Publié le 3 octobre 2021 à 10h35 par B.C. mis à jour le 3 octobre 2021 à 11h06

Satisfait des progrès réalisés par Ferrari, Charles Leclerc s’est prononcé sur les chances de la Scuderia dans la lutte pour le titre dans un avenir proche.

Après une année 2020 cauchemardesque pour la Scuderia, Ferrari retrouve des couleurs depuis le début de la saison, même si Mercedes et Red Bull écrasent la concurrence. Les deux écuries sont à la lutte pour le titre constructeur tandis que Ferrari ne peut viser mieux qu’une troisième place, actuellement occupée par McLaren. Interrogé sur le sujet, Charles Leclerc reconnaît qu’il faudra du temps avant que son équipe retrouve les sommets, même si le Monégasque se montre confiant pour la suite, comme il l’explique dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« La route est encore très longue »