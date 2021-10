Formule 1

Formule 1 : Red Bull envoie Lewis Hamilton à la retraite !

2 octobre 2021

En course pour le titre mondial face à Mercedes et Lewis Hamilton, Christian Horner estime que le Britannique est en fin de règne face à la nouvelle génération qui émerge.

Septuple Champion du monde, Lewis Hamilton s'est lancé dans la quête d'un huitième sacre qui en ferait le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1 devant Michael Schumacher. Mais plus que jamais, le Britannique est confronté à une énorme concurrence. La jeune génération se rebelle et ne mène pas la vie simple au pilote de 36 ans qui se frotte à la fougue de Max Verstappen (24 ans) prêt à tout pour décrocher son premier titre mondial. Mais ce n'est pas tout puisque Lando Norris (21 ans), au volant de sa McLaren, mène également la vie dure à Lewis Hamilton sur certains circuits. Et la saison prochaine, le choc des générations sera encore plus important la saison prochaine puisque George Russell (23 ans) occupera le second baquet chez Mercedes. Pour Christian Horner, le moment est venu pour Lewis Hamilton de passer le flambeau.

«Lewis se dirige déjà vers une vie très différente hors de la F1»