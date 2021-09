Formule 1

Formule 1 : Le message fort d'Hamilton après sa 100ème victoire !

Publié le 26 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2021 à 17h38

Ce dimanche, Lewis Hamilton a remporté sa 100ème victoire en F1 sur le circuit de Sotchi. Le pilote Mercedes a fait passer un message fort.

En étant tout près de sa première victoire à Sotchi, Lando Norris a perdu dans les derniers tours de course à cause de la pluie. Alors qu'il voulait finir le Grand Prix avec sa gomme de pneus, Lewis Hamilton a décidé de choisir une autre tactique, qui a permis au pilote Mercedes de remporter son 100ème succès en F1. Parti dernier, Max Verstappen a réussi à faire une remontée magnifique en prenant la deuxième place au pilote McLaren. A l'issue de la course, Lewis Hamilton a tenu à faire passer un message fort après sa 100ème victoire.

« Lando ( Norris) a fait un travail incroyable aujourd'hui »