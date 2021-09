Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas se confie sur sa tactique avec Lewis Hamilton !

Publié le 24 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas est quelque peu relégué au second plan. Mais il sait qu’il devra surement sa sacrifier si le Britannique veut aller chercher le titre.

C’est la lutte qui pimente la deuxième partie de saison de Formule 1. Celle qui oppose Lewis Hamilton à Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Pour avoir l’espoir d’être sacré, le Britannique peut compter sur un soutien de poids : Valtteri Bottas. Le Finlandais rejoindra d'ailleurs Alfa Romeo la saison prochaine. Chez Mercedes, c’est bien Lewis Hamilton le leader avec à ses côtés Valtteri Bottas pour l’épauler si besoin et appliquer les consignes. C’est ce qu’a affirmé celui qui a remporté 9 Grand Prix au cours de sa carrière.

« Il pourrait y avoir des moments où nous devons jouer collectivement, en tant qu’équipe, et je prendrai ma part »