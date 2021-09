Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas envoie un très beau message à Lewis Hamilton !

Publié le 22 septembre 2021 à 16h35 par A.M.

Arrivé chez Mercedes en 2017, Valtteri Bottas va céder son baquet à George Russell la saison prochaine. L'occasion pour le Finlandais de rendre hommage à Lewis Hamilton.

Après cinq saisons, Valtteri Bottas va quitter Mercedes à la fin de la saison. Arrivé en 2017 pour remplacer Nico Rosberg, fraîchement retraité après son titre mondial, le Finlandais aura parfaitement assumé son rôle de pilote numéro 2 derrière l'intouchable Lewis Hamilton qui a remporté les quatre derniers titres mondiaux. Mais Valtteri Bottas rejoindra finalement Alfa Romeo la saison prochaine et laissera son baquet à George Russell chez Mercedes. Cependant, le Finlandais ne garde que d'excellents souvenirs de son passage au sein de l'écurie allemande et rend un vibrant hommage à Lewis Hamilton.

«Je peux définitivement dire que nous sommes amis»