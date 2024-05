Top 14 : Il quitte l’UBB et annonce son retour !

Arnaud De Kanel

Arrivé en 2015 à l'UBB, Jean-Baptiste Durié quittait le Gironde en septembre dernier afin de rallier l'Australie pour changer radicalement de vie. Le centre de 34 ans s'est donc retiré du monde professionnel mais il suit toujours son ancien club. Il a même indiqué qu'il reviendrait prochainement à Bordeaux.

Jean-Baptiste Durié a pris son envol au mois de septembre. Après avoir débuté sa carrière au Stade Montois en 2007, le natif de Lourdes avait rejoint l'UBB en 2015 pour ne la quitter que très récemment, en septembre dernier. Depuis, Durié a tout plaqué pour partir vivre en Australie, non sans garder un œil sur les performances de l'ancien club coaché par Christophe Urios. Il promet d'ailleurs de revenir en France, à Bordeaux, non loin de l'UBB.



Rugby : Antoine Dupont grande star des JO 2024 ? https://t.co/vuDPl7UsnC pic.twitter.com/WoP9MRP3EF — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«C’est forcément très dur, surtout quand tu pars en cours de saison»

« Je n’ai pas lâché, je suis toujours le championnat. Je regarde évidemment l’UBB en long et large et en travers. Je regarde même les entraînements. J’ai encore accès au groupe donc de temps en temps je vais voir ce qu’il se passe aux entraînements. Quand Nans Ducuing me dit qu’il a traversé le terrain… Je vais quand même vérifier ! C’est mon super copain mais je préfère vérifier par mes propres moyens. Si c'est dur de décrocher ? Oui c’est forcément très dur, surtout quand tu pars en cours de saison. Bordeaux est mon club de cœur donc je ne peux pas décrocher comme ça et cela sera forcément très dur de décrocher avec l’UBB. J’ai tous mes copains qui vivent une fin de saison haletante donc ça donne encore moins envie de décrocher. J’envoie toujours des petits messages avant les matchs », Jean-Baptiste Durié à Rugbyrama avant d'annoncer son retour.

«Je vais rester proche de l’UBB»