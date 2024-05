Top 14 : Antoine Dupont a réalisé un rêve !

Axel Cornic

A 27 ans, Antoine Dupont est sur le toit de la planète rugby, même s’il aurait bien aimé l’être un peu plus en remportant la Coupe du monde à l’automne dernier. Mais le capitaine du XV de France se console avec son club du Stade Toulousain, où il a côtoyé ou côtoie actuellement certaines de ses idoles d’enfance.

Au fil des années, Antoine Dupont est devenu le porte-drapeau du rugby français à travers le monde. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il a été intronisé capitaine du XV de France par Fabien Galthié, même si cela ne lui pas forcément porté chance lors de la dernière Coupe du monde.

« J’ai commencé à supporter le Stade Toulousain à six ou sept ans »

Mais Antoine Dupont peut se refaire une santé en club, puisqu’avec le Stade Toulousain il est toujours en course pour remporter le Top 14 ainsi que la Champions Cup, avec une finale le 25 mai prochain face au Leinster. Dans un entretien accordé à RugbyPassTV il a d’ailleurs parlé de son attachement tout particulier aux Rouge et noir . « J’allais voir les matchs avec mon oncle qui était un grand fan. J’ai commencé à supporter le Stade Toulousain à six ou sept ans quand j’ai commencé à venir au stade » a expliqué le numéro 9 Toulousain.

Grand fan de Michalak et Poitrenaud