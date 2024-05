Jeux Olympiques 2024 : La nouvelle annonce d’Antoine Dupont

Thibault Morlain

Avec l’arrivée de la flamme olympique en France, le compte à rebours est désormais réellement lancé avant le grand début des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Un événement durant lequel on aura la chance de voir Antoine Dupont. Ayant mis le XV de France de côté quelques mois, la star française du rugby va évoluer avec l’équipe de France de rugby à 7. Dupont a d’ailleurs annoncé la couleur pour ces JO.

Alors qu’on ne sait toujours pas si Kylian Mbappé sera ou non avec l’équipe de France de football aux Jeux Olympiques, Antoine Dupont sera lui avec l’équipe de France de rugby à 7. Ayant décidé de relever ce défi olympique suite à la Coupe du monde avec le XV de France, le demi de mêlée du Stade Toulousain espère décrocher la médaille d’or à domicile.

« On espère avoir la ferveur de tous les Français »

Au micro de TF1 , Antoine Dupont s’est confié sur cette échéance à venir des Jeux Olympiques. Le joueur du Stade Toulousain a alors expliqué : « Le plus motivant est de participer aux JO et de recevoir à Paris ! On a eu un avant-goût avec la Coupe du monde de rugby, on espère maintenant que ce sera encore plus grand et fédérateur avec une médaille à la clé ! On espère avoir la ferveur de tous les Français, pas que les fans de rugby, c’est la magie des JO ».

« Je me suis préparé physiquement et mentalement »