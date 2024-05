JO 2024 : Ntamack, la grosse surprise !

Arnaud De Kanel

Bientôt, la flamme olympique illuminera les rues françaises alors que les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon. Après un périple à travers la Grèce, berceau des Jeux, elle s'apprête à fouler le sol français dans les prochains jours, plus précisément à Marseille. C'est le nageur Florent Manaudou, qui aura l'honneur d'être le premier porteur de cette flamme sacrée en Provence avant que Romain Ntamack ne fasse de même à Toulouse, en Occitanie.

Cet été, l'hexagone vibrera au rythme des Jeux Olympiques, une compétition attendue par les sportifs français. Parmi eux, Antoine Dupont se distingue en intégrant l'équipe de France de rugby à 7 en vue de décrocher la médaille d'or tant convoitée. Aux côtés de Dupont, son compère du Stade Toulousain et du XV de France, Romain Ntamack, jouera également un rôle essentiel lors de cet événement puisqu'il s'est vu confier un rôle la semaine passée. En effet, il sera porteur de la flamme olympique dans sa ville, à Toulouse, au même titre que son collègue Anthony Jelonch et qu'au footballeur Guillaume Restes.



Rugby : Dupont et Toulouse face à leur pire cauchemar ! https://t.co/Amf2TWIMy4 pic.twitter.com/tZg0OD29hT — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

«C’est forcément un énorme sentiment de fierté»

Une fierté indescriptible pour l'ouvreur du Stade Toulousain qui participera donc à sa manière aux JO à la surprise générale du grand public. « C’est sûr que c’est une fierté de pouvoir porter la flamme olympique. On m’avait contacté pour potentiellement la porter, donc on a fait les démarches et j’ai été retenu. Évidemment, c’est une grande fierté de pouvoir participer à moindre échelle à ces Jeux olympiques. C’est forcément un énorme sentiment de fierté. Quand j’étais petit, je regardais toujours les cérémonies d’ouverture, les porteurs de cette flamme olympique. Je vais avoir la chance de pouvoir la porter à mon tour », a confié Romain Ntamack avant d'en rajouter une couche lors d'un entretien accordé au journal L'Equipe .

«Je suis touché»