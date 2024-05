JO 2024 : Alcaraz confirme la bombe avec Nadal !

Benjamin Labrousse

Cet été auront lieu les Jeux olympiques 2024 de Paris. Pour les épreuves de tennis, Rafael Nadal est attendu au tournant, lui qui récupère progressivement de ses gros pépins physiques. Récemment, la légende de 37 ans était annoncée en double aux côtés de Carlos Alcaraz. Ce mardi, le prodige espagnol a confirmé la grande nouvelle.

« Nous n’en avons pas parlé. Je l’ai rencontré ces jours‐ci, lors des derniers tournois, et la vérité est que je n’ai pas osé lui dire. Je ne sais pas, c’est quelque chose qui me rendrait très excité, ce serait un rêve et c’est pour ça que ça me force. Devoir lui dire m’impose. Je sais qu’il est excité de jouer avec moi. J’ai déjà dit mille fois que ce serait une bonne chose de jouer en double avec lui lors de mes premiers Jeux olympiques » . Fin avril, Carlos Alcaraz, numéro trois mondial, évoquait la possibilité de disputer les JO 2024 aux côtés de Rafael Nadal en double.

Tennis - Roland-Garros : Il annonce du lourd pour l'héritier de Nadal ! https://t.co/NIVBZTk5Td pic.twitter.com/fnQ4Pw7azd — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Nous pourrions avoir la chance de former une grande équipe »

Rapidement, le « Taureau de Manacor » répondait à son compatriote de manière favorable : « Je pense que si nous sommes tous les deux suffisamment en forme, pourquoi pas ? Nous pourrions avoir la chance de former une grande équipe et d’aspirer à de grandes choses. C’est très excitant pour moi personnellement. Ce serait formidable de jouer un ou deux tournois avant les Jeux olympiques pour nous préparer » , lâchait ainsi Rafael Nadal.

Alcaraz confirme pour le double avec Nadal