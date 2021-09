Formule 1

Formule 1 : Le bel hommage du frère de Michael Schumacher

Publié le 22 septembre 2021 à 14h35 par A.M.

Pilote de Formule 1 entre 1997 et 2007, Ralf Schumacher s'est confié sur la relation qu'il entretient avec son frère, un certain Michael Schumacher.

Difficile d'évoluer dans l'ombre imposante de Michael Schumacher. Son frère Ralf peut en témoigner. Pilote de Formule 1 entre 1997 et 2007, il a tout de même pris le départ de 180 Grands Prix avec à la clé six victoires, six pôles positions et 27 podiums. Un palmarès bâti dans son immense majorité avec Williams. Malgré tout, Ralf Schumacher n'a jamais été jaloux de la réussite de son frère et confie même qu'ils avaient une excellente relation entre eux.

«Nous avons passé de bons moments ensemble»