Formule 1

Formule 1 : Un retour de Pierre Gasly ? La réponse de Red Bull !

Publié le 20 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Depuis quelques saisons, Pierre Gasly fait de bonnes performances chez Alpha Tauri. Le directeur Red Bull Racing, Christian Horner, a ouvert la porte au retour du pilote français pour 2023

Lors du Grand Prix d’Italie, Pierre Gasly avait dû abandonner lors du 5ème tour de course. Après avoir fait de très bonnes performances avec l’écurie Alpha Tauri, dont une victoire sur le circuit de Monza en 2020, le pilote français aurait voulu faire son retour chez Red Bull Racing l’année prochaine. Et alors que cela ne s'est pas fait , Pierre Gasly a fait part de son immense déception sur Canal + : « C’est vrai que c’est triste et un peu frustrant d’un côté, et d’un autre côté c’est comme ça, ce sont des choses qui sont en dehors de mon pouvoir. Malheureusement ce n’est pas moi qui décide. Red Bull préfère continuer avec Sergio (Pérez). C’est vrai que, quand on voit un peu les performances, surtout le week-end dernier à Zandvoort, quand il se fait sortir en Q1 et qu’il termine huitième à un tour de son coéquipier et qu’il est meilleur pilote du Grand Prix, il y a certaines choses qu’on ne comprend pas trop. » Mais le directeur de Red Bull Racing , Christian Horner, ne ferme pas la porte à Pierre Gasly pour 2023.

«Il reste un pilote Red Bull Racing prêté à Alpha Tauri»